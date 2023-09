Quando esce in Italia Wish? Tutto sul 62esimo Classico Disney

Quando esce in Italia Wish? Il trailer ufficiale di Wish pubblicato da Walt Disney Animation Studios in questi giorni ha svelato la data d'uscita per il mercato americano, ma che dire di quella per il mercato italiano?

Dovete sapere, infatti, che ci sarà una grossa discrepanza tra le due distribuzioni, dato che negli Stati Uniti Wish arriverà il 23 novembre per intercettare il pubblico delle festività del Giorno del Ringraziamento, una ricorrenza molto sentita in Nord-America. Al contrario, invece, in Italia Wish è stato rinviato al periodo natalizio e uscirà il 21 dicembre, circa un mese dopo la distribuzione americana. La conferma definitiva arriva, come potete vedere in calce all'articolo, dal nuovo poster e trailer italiani di Wish, che in queste ore Disney ci ha gentilmente comunicato.

Ricordiamo che Wish è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (Frozen, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) e Fawn Veerasunthorn (Raya e l’ultimo drago), e prodotto da Peter Del Vecho (Frozen, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones (Encanto). Jennifer Lee (Frozen, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) è la produttrice esecutiva, oltre che sceneggiatrice del progetto insieme a Allison Moore (Notte stellata, Manhunt). Le canzoni originali sono firmate dalla cantautrice nominata ai Grammy Julia Michaels e dal produttore/cantautore/musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice, mentre la colonna sonora è composta da Dave Metzger.

Per altri contenuti scoprite di cosa parla Wish.