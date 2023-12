Quando esce in Italia Tutti tranne te, il nuovo film rated-r con Sydney Sweeney?

Il film, una commedia dai toni bollenti che negli USA è stata bollata rated-r, racconta la storia di Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) , che all'apparenza sembrano la coppia perfetta ma che dopo un primo appuntamento fantastico succede qualcosa che spegne la loro infuocata attrazione. Quando si ritrovano inaspettatamente allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia , ognuno per perseguire uno scopo diverso.

Grazie al filmato promozionale, che potete visionare all'interno del player dell'articolo, possiamo confermare che Tutti tranne te sarà nelle sale italiane dal 25 gennaio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures: il film è diretto da Will Gluck (Amici di letto, Peter Rabbit) e vede protagonista, al fianco di Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus, C'era una volta a... Hollywood) anche Glen Powell (Il diritto di contare, Top Gun: Maverick).

Altri contenuti per Anyone But You