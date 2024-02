Quando esce in Italia Il regno del pianeta delle scimmie? Lo svela il trailer doppiato

Quando esce in Italia Il regno del pianeta delle scimmie? Il nuovo trailer de Il regno del pianeta delle scimmie distribuito dalla Disney durante il Super Bowl è disponibile anche in versione doppiata, e questo nuovo filmato svela anche la data d'uscita nelle nostre sale.

Come confermato dal filmato promozionale che potete riprodurre nel player disponibile in calce all'articolo, Il Regno del Pianeta delle Scimmie, nuovo capitolo dell’epico franchise, arriverà l’8 maggio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Pictures.

La storia è ambientata diverse generazioni dopo il regno di Cesare, protagonista della precedente trilogia, e oggi le scimmie sono la specie dominante sulla Terra mentre gli umani sono costretti a vivere nell'ombra. L'ascesa di un nuovo tirannico leader delle scimmie, che vuole costruire il proprio impero, metterà a repentaglio la vita di una giovane scimmia, costretta ad intraprendere uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Il regno del pianeta delle scimmie è diretto da Wes Ball ed è interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo). La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa e Amanda Silver (Avatar: La Via dell’Acqua) e Patrick Aison (Prey), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver.

