Quando esce in Italia Il regno del pianeta delle scimmie? Se avete visto il primo trailer del nuovo film de Il pianeta delle scimmie la vostra curiosità nei confronti dell'opera sarà schizzata alla stesse proprio come la nostra, ecco tutto quello che dovete sapere.

Purtroppo, dobbiamo segnalarvi che al momento la Disney non ha fornito una data d'uscita specifica per Il regno del pianeta delle scimmie in Italia, utilizzando la generica dicitura del 'in uscita nel 2024' sia nel trailer che nel poster ufficiale (che potete trovare in calce all'articolo). Per ora dobbiamo accontentarci di riportarvi solo la data d'uscita per il mercato nord-americano, nel quale il lancio de Il regno del pianeta delle scimmie - o, com'è intitolato da quelle parti, Kingdom of the Planet of the Apes - è previsto per il 24 maggio 2024. Ci aspettiamo che la data d'uscita italiano non differirà troppo da quella americana, ma per saperne di più dovrete rimanere sintonizzati in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è diretto da Wes Ball (trilogia di Maze Runner) ed è interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo). La sceneggiatura unisce gli autori de La guerra dei mondi, Prey e Avatar: La via dell'acqua, ovvero Josh Friedman, Patrick Aison e il duo Rick Jaffa & Amanda Silver, ed è basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver.

Continuate a seguirci per tutte le prossime novità su Il regno del pianeta delle scimmie.