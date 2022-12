Quando esce in Italia John Wick 4? Il nuovo poster con Keanu Reeves svela la data!

A qualche giorno dalla pubblicazione del primo poster ufficiale di John Wick 4, il nuovo attesissimo capitolo dell'amata saga action con protagonista Keanu Reeves è tornato a mostrarsi con la locandina italiana, che ha svela anche la data d'uscita del film nel nostro mercato.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, la locandina pubblicata sulla pagine ufficiale del distributore 01 Distribution John Wick 4 uscirà in Italia il 23 marzo 2023, con un giorno d'anticipo rispetto alla data d'uscita per il mercato nord-americano, dove invece il quarto episodio della saga dedicata all'assassino più amato della storia recente del cinema arriverà il 24 marzo.

Secondo la trama ufficiale pubblicata da Lionsgate, nella sua quarta (dis)avventura John Wick (Keanu Reeves) scatenerà una guerra contro la Gran Tavola. Ma prima che possa guadagnarsi la libertà, John dovrà affrontare un nuovo pericolo, contando su potenti alleanze sparse per il il mondo ma destreggiandosi anche tra forze oscure che trasformano i vecchi amici in nuovi nemici. Nel cast, oltre ai ritorni di Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ian McShane, anche i debutti di Donnie Yen, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Rina Sawayama e Scott Adkins.

Ricordiamo che Keanu Reeves sarà John Wick anche nello spin off Ballerina con Ana de Armas, le cui riprese sono attualmente in corso. La saga dovrebbe proseguire con John Wick 5 e si amplierà anche con lo spin-off tv The Continental, in uscita in esclusiva su Prime Video.