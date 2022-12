Quando esce in Italia Guardiani della Galassia Vol 3? Lo svela il trailer doppiato

Il trailer ufficiale di Guardiani della Galassia Vol 3 è tornato a mostrarsi anche in versione doppiata, svelando ai fan del Marvel Cinematic Universe di tutta Italia quando il nuovo e ultimo film di James Gunn targato Marvel Studios sarà disponibile nel nostro paese.

Il filmato è identico a quello presentato dai Marvel Studios in occasione del CCXP22 (Comic-Con Experience 2022) di San Paolo in Brasile, dunque non aspettatevi scene inedite, ma nella versione italiana conferma che nel Bel Paese Guardiani della Galassia Volume 3 uscirà il 3 maggio 2023.

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3, l’amato gruppo di improbabili supereroi sembra po' diverso rispetto al solito: Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere ancora una volta l'universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è scritto e diretto da James Gunn ed è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, oltre a Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Il film è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Simon Hatt e Sara Smith sono i produttori esecutivi.

