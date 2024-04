Quando esce in Italia il nuovo film di Emma Stone Kinds of Kindness? Dopo il grande successo di Povere creature, che è valso all'attrice il suo secondo Oscar come miglior protagonista, la star e il regista greco hanno unito nuovamente le forze e torneranno nelle sale italiane molto presto.

Possiamo infatti confermarvi che, dopo la presentazione ufficiale in concorso a Cannes, il nuovo film di Yorgos Lanthimos Kinds of Kindness arriverà il 6 giugno nelle sale italiane, distribuito dalla Disney. Il lungometraggio Searchlight Pictures è una favola in tre atti ed è formato da tre storie auto-conclusive: quella di un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; quella di un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un’altra persona; e infine quella di una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

Il film è diretto dal candidato all’Academy Award Yorgos Lanthimos, che ha scritto la sceneggiatura originale insieme al suo collaboratore di vecchia data Efthimis Filippou (si tratta della loro quinta collaborazione, dopo The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, Dogtooth e Alps). Nel cast, oltre alla la due volte vincitrice del Premio Oscar Emma Stone, ci saranno anche il candidato il’Academy Award Jesse Plemons, il candidato all’Academy Award Willem Dafoe, Margaret Qualley, la candidata all’Academy Award Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Kinds of Kindness.

