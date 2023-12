Quando esce in Italia il film di Beyonce? Tutto quello che dovete sapere su Renaissance

Quando esce in Italia il film di Beyonce? Dopo il grande successo ottenuto in tutto il mondo da Taylor Swift: The Eras Tour, anche le sale italiane si preparano ad accogliere il film concerto Renaissance, l'evento che porta al cinema il tour di Beyonce.

Il film arriverà nei cinema italiani dal 21 dicembre col titolo di RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, e racconterà il tour da record di Beyoncé. Il film sarà proiettato come evento per otto giorni non consecutivi, esattamente il 21, 22, 23, 24 dicembre e il 28, 29, 30, 31 dicembre, con le prevendite già aperte dal 23 novembre e disponibili sul sito di Nexo Digital, che distribuirà il film nelle sale italiane, e sul sito ufficiale di Beyonce.

Renaissance: A Film by Beyoncé accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso il Renaissance World Tour, il tour da record che ha toccato, con 56 spettacoli, ben 39 città e 12 paesi. Dalla sua nascita allo show di apertura a Stoccolma, in Svezia, fino al gran finale a Kansas City, nel Missouri: un racconto sugli intenti, il lavoro, il coinvolgimento totale di Beyoncé in ogni aspetto della produzione, ma anche sulla sua mente creativa e sul proposito di creare la sua eredità artistica e di padroneggiare il suo mestiere.

