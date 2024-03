Quando esce in Italia Civil War di Alex Garland? Vi sveliamo la data

Quando esce in Italia Civil War di Alex Garland? Se avete ammirato il trailer di Civil War e non vedete l'ora di poter scoprire il film nella sua interezza, dovete assolutamente segnarvi la data d'uscita ufficiale per il nostro mercato.

É stato infatti ufficialmente confermato che in Italia Civil War uscirà il prossimo 18 aprile, distribuito da 01 Distribution: nel caso non lo sappiate, Civil War sarà il primo blockbuster di A24, nota casa di produzione arrivata l'anno scorso alla vittoria degli Oscar con Everything Everywhere all at once, grazie al quale la società - nota per i suoi film fatti di un mix di cinema di genere e di 'new art-house' e dal budget spesso irrisorio - ha deciso di iniziare a dedicarsi anche al mondo dei grandi budget, facendosi più ambiziosa, sperando di lasciarsi presto alle spalle il flop di Beau ha paura di Ari Aster.

Con un budget di ben 75-80 milioni, appunto il più alto di sempre per un film A24, Civil War racconta la storia di un'America del prossimo futuro in ginocchio a causa di una nuova guerra civile, che però stavolta invece di spaccare il paese tra nord e sud lo ha diviso tra est e ovest, con la costa di Los Angeles in conflitto con quella di New York. Il seguirà l'avventura di svariati personaggi, interpretati da un cast composto da Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley e Jesse Plemons, con la star di The Last of Us Nick Offerman nei panni del Presidente degli Stati Uniti: l'attore aveva già lavorato con Garland per l'acclamata serie tv Devs.

Civil War, lo ripetiamo, uscirà il 18 aprile in Italia, distribuito da 01 Distribution.