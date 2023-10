Quando esce Insidious: La porta rossa su Netflix? Abbiamo una data per lo streaming

Quando esce in streaming Insidious: La porta rossa? Se state cercando nuovi film horror da vedere ad Halloween 2023, forse vi siete imbattuti nell'articolo che fa al caso vostro.

Il franchise di Insidious è tornato sul grande schermo quest'anno con il suo quinto capitolo, Insidious: La porta rossa. Diretto dalla star del franchise Patrick Wilson, al suo debutto alla regia, Insidious: La porta rossa è stato un successo immediato nelle sale, e con un incasso di quasi 200 milioni di dollari al botteghino mondiale (a fronte di un budget di 15 milioni) ad oggi risulta ancora nella top25 dei migliori incassi dell'anno.

Questo successo molto presto si tradurrà in streaming, grazie alla piattaforma di streaming on demand Netflix. In base alla line-up completa di film e programmi TV che arriveranno sul servizio nel mese di novembre, infatti, sappiamo che Insidious: La porta rossa debutterà il 4 novembre, appena in tempo per trascinare ancora un po' più in là i festeggiamenti in salsa horror per il giorno di Halloween. Come forse saprete, Insidious: La porta rossa è una produzione Sony Pictures e lo studio ha attualmente una partnership con Netflix per quanto riguarda l'uscita in streaming dei suoi film: i prossimi titoli che beneficeranno di questo accordo saranno anche la nuova commedia vietata ai minori di Jennifer Lawrence Fidanzata in affitto e ovviamente anche l'acclamato film d'animazione di supereroi Spider-Man: Across the Spider-Verse, che invece arriverà il 31 ottobre su Netflix.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Insidious: La porta rossa.