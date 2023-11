Quando esce Inside Out 2? Tutto sul nuovo film Pixar

Quando esce Inside Out 2? Il primo trailer ufficiale di Inside Out 2 ha riportato i fan di tutto il mondo nella testa della protagonista Riley e soprattutto nell'emozionante mondo creato dalla Pixar, e il pubblico non vede l'ora di conoscere la data d'uscita del nuovo film animato.

Al momento della stesura di questo articolo, purtroppo, Inside Out 2 non ha ancora una data d'uscita ben definita: il teaser trailer pubblicato da Disney Italia in queste ore fa sapere che il film arriverà nel 2024, mentre il filmato promozionale in lingua originale reso disponibile sui canali social dei Pixar Animation Studios ristringono la finestra a giugno 2024. Quello che sappiamo per certo è che, dopo il rinvio di Elio al 2025, Inside Out 2 sarà l'unico film Pixar ad arrivare al cinema il prossimo anno e anche il primo nuovo progetto dell'acclamato studio d'animazione dopo il grande successo ottenuto con Elemental. Resta da vedere se il mercato italiano manterrà la finestra di giugno 2024 oppure distribuirà il film nel corso dell'estate.

Nella versione originale di Inside Out 2, Maya Hawke presta la propria voce ad Ansia, insieme a Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith in quello di Tristezza, Lewis Black in quello di Rabbia, Tony Hale in quello di Paura e Liza Lapira in quello di Disgusto.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.