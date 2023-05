Quando esce Guardiani della Galassia 3 su Disney Plus? Ve lo anticipiamo

Quando esce Guardiani della Galassia 3 su Disney+? Una domanda che sicuramente molti si saranno posti in queste ore, e sebbene Guardiani della Galassia 3 esca oggi nei cinema italiani e una data di pubblicazione in streaming non è ancora stata resa nota, possiamo provare ad indovinarla.

Come sempre in questi casi, infatti, per provare a capire o a prevedere quando Guardiani della Galassia 3 sarà disponibile in streaming basta andare ad esaminare il modus operandi di Disney e i Marvel Studios con le precedenti uscite targate Marvel Cinematic Universe: solitamente, da quando esiste la piattaforma e fatta eccezione per Black Widow (che, nel pieno della pandemia, arrivò in streaming nel giorno stesso dell'uscita nelle sale con l'ormai superato Accesso VIP con pagamento supplementare), Disney+ accoglie i film Marvel dopo un periodo compreso tra i 48 e i 90 giorni dalla loro uscita nelle sale nord-americane.

In questo caso specifico, Guardiani della Galassia 3 arriverà nei cinema USA dal 5 maggio, ciò vuol dire che il film dovrebbe debuttare sulla piattaforma di streaming on demand tra la fine di giugno e l'inizio di agosto. Chiaramente non si tratta di una scienza esatta e per avere una data d'uscita precisa bisognerà aspettare comunicazioni ufficiali da parte della Disney: gli ultimi due titoli della saga, dagli esiti commerciali alquanto diversi, hanno subito un trattamento molto simile, dato che Black Panther: Wakanda Forever ha impiegato 82 giorni per raggiungere Disney+, mentre Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà il 17 maggio sulla piattaforma dopo 89 giorni dalla sua uscita nelle sale.

Volendo puntare su un mese specifico, potremmo ipotizzare una finestra streaming di luglio 2023 per Guardiani della Galassia 3: vi terremo aggiornati, quindi restate con noi.