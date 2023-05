Quando esce Gran Turismo in Italia? Lo svela il poster (ma ci sarà da aspettare)

Dopo il trailer ufficiale di Gran Turismo, Sony Pictures ha condiviso con noi anche il poster dell'atteso adattamento cinematografico ispirato al famoso videogame Playstation, confermando la data d'uscita per l'Italia.

Come potete vedere anche dalla locandina disponibile in calce all'articolo, in Italia Gran Turismo arriverà a partire dal 20 settembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Contrariamente a quanto accade solitamente, con molti film hollywoodiani che nel nostro paese arrivano con uno o addirittura due giorni d'anticipo rispetto al mercato domestico, questa volta ci sarà da aspettare un po' rispetto alla data di lancio nord-americana, prevista invece per l'11 agosto.

Ispirato da una storia vera, il film di Gran Turismo racconta il coronamento del sogno di Jann Mardenborough, un videogiocatore adolescente appassionato della saga automobilistica di Playstation, che grazie alle sua abilità nel gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista. Nel cast David Harbour (Stranger Things) e Orlando Bloom (Il Signore degli Anelli), oltre a Archie Madekwe (I Miserabili) nel ruolo del protagonista, Darren Barnet (Non ho mai…), Djimon Hounsou (Blood Diamond) e Geri Halliwell-Horner (Spice Girls - Il film).

Gran Turismo è diretto da Neill Blomkamp da una sceneggiatura di Jason Hall e Zach Baylin. Secondo il regista, il film avrà il DNA dei videogame Gran Turismo: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.