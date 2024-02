Quando esce Il Gladiatore 2? A che punto è il film di Ridley Scott

Il progetto è sicuramente di quelli attesi visto il successo del primo film, eppure Il Gladiatore 2 è ancora avvolto abbastanza nel mistero: facciamo allora il punto sul prossimo film diretto da Ridley Scott.

La certezza intanto al momento è la data di uscita ufficiale: Il Gladiatore 2 arriverà in tutti i cinema il 22 novembre 2024. Ancora nulla però per quanto riguarda un primo trailer, o anche un teaser. Ce lo aspettavamo per il Super Bowl ma alla fine siamo rimasti a bocca asciutta. Resta comunque chiaro che entro un mesetto dovremmo iniziare ad avere qualche immagine ufficiale, visto che la data di uscita si avvicina. Tra l'altro sapevate che Il Gladiatore 2 è uno dei film più costosi di sempre?

Per quanto riguarda il cast invece abbiamo Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen e Fred Hechinger. Proprio Connie Nielsen ritornerà come Augusta Lucilla mentre Derek Jacobi indosserà di nuovo i panni del senatore Gracco.

Il Gladiatore 2 dovrebbe poi svolgersi più o meno una ventina di anni dopo il primo film: il protagonista sarà Lucio (Paul Mescal), cioè il nipote del Commodo di Joaquin Phoenix, villain del Gladiatore, e figlio di Lucilla. Anche della trama non è che si conosca moltissimo: Lucio avrebbe abbandonato Roma da giovane e il secondo capitolo inizierà probabilmente con un suo ritorno nella capitale dell'impero.

E voi state aspettando il film? Che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla Paramount sbalordita da Il Gladiatore 2.