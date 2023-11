Quando esce Garfield in Italia? Tutto sul nuovo film d'animazione del celebre gatto

Quando esce Garfield in Italia? Se siete amanti degli animali e il primo trailer ufficiale di Garfield vi ha fatto venire voglia di correre al cinema per la nuova avventura del celebre gatto arancione, in questo articolo troverete tutte le informazioni disponibili ad oggi sul film animato.

Intitolato ufficialmente Garfield: Una missione gustosa per il nostro mercato, il nuovo film di animazione Sony Pictures diretto da Mark Dindal e tratto dai personaggi creati da Jim Davis è stato scritto da David Reynolds (Alla ricerca di Nemo e Le Follie dell’Imperatore) e nella versione originale vede nel cast di doppiatori Chris Pratt per la voce del protagonista Garfield e Samuel L. Jackson per quella del gatto Vic, padre di Garfield.

La storia segue Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, e che questa volta dovrà vivere una scatenata avventura all'aperto: dopo l'inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio.

Purtroppo al momento Garfield: Una missione non ha una data d'uscita fissata per l'Italia, ma sappiamo che il film Sony Pictures sarà distribuito nel nostro mercato da Eagle Pictures, che ha confermato che il titolo arriverà nei cinema a maggio. Rimanete dunque sintonizzati per conoscere la data d'uscita ufficiale di Garfield, che sarà comunicata prossimamente.