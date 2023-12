Quando esce Frankenstein di Guillermo Del Toro? Tutto sul nuovo film Netflix

Quando esce Frankenstein di Guillermo Del Toro? Dopo anni di tentativi il remake di Frankenstein sognato da Guillermo Del Toro si sta finalmente preparando a diventare realtà, ma quando sarà distribuito?

Al momento purtroppo non si hanno notizie in merito ad una data d'uscita di Frankenstein su Netflix, ma grazie ai numerosi aggiornamenti forniti direttamente dal regista premio Oscar Guillermo Del Toro sui suoi canali social sappiamo che la ricerca delle location per le riprese è già iniziata.

Basta una rapida occhiata alla pagina X dell'autore messicano, infatti, per vedere che in queste settimane lui e il suo team di collaboratori stanno girando in lungo e in largo il Regno Unito e la Scozia per fare attività di 'location scouting', ovvero trovare i luoghi più adatti per le riprese del film, e sebbene il nome di Frankenstein non sia stato mai tirato in ballo finora le possibilità che questo scouting abbia a che fare con la produzione targata Netflix sono molto alte. In attesa di una conferma ufficiale, da queste informazioni possiamo dedurre che le riprese di Frankenstein dovrebbero iniziare nel 2024, per un'uscita stimata al 2025.

Ricordiamo che Frankenstein includerà nel cast Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth, e vedrà anche la partecipazione del due volte premio Oscar Christoph Waltz: secondo le indiscrezioni, Oscar Isaac sarà il Mostro, Andrew Garfield interpreterà il suo creatore Victor Frankenstein e Mia Goth interpreterà il ruolo della Sposa. Il progetto, che Guillermo Del Toro insegue praticamente da tutta la carriera, sarà un adattamento dell'omonimo romanzo gotico Frankenstein di Mary Shelley, pubblicato per la prima volta nel 1818.

Restate con noi per tutte le prossime novità sul film.