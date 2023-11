Quando esce il film degli X-Men targato MCU? Tutto quello che sappiamo

Quando esce il film degli X-Men targato MCU? Mentre Kevin Feige continua a stuzzicare I fan dei mutanti e con i numerosi indizi relativi ad un possibile esordio degli X-Men in The Marvels, in questo articolo riassumiamo tutto ciò che sappiamo sull'atteso reboot.

In queste settimane è stato confermato, dai principali scooper online prima e da Variety e dallo stesso Kevin Feige poi, che subito dopo la conclusione dello sciopero del sindacato degli sceneggiatori WGA i Marvel Studios hanno avviato i lavori sul reboot degli X-Men, personaggi del mondo Marvel Comics già apparsi sul grande schermo nel famoso franchise 20th Century Fox destinati però ad unirsi alla grande narrazione del Marvel Cinematic Universe dopo la fusione della Disney con la Fox, che per molti anni ne ha detenuto i diritti.

Il film del reboot degli X-Men dei Marvel Studios non ha ancora una data ufficiale e sebbene il calendario delle nuove uscite Disney includa diversi film Marvel senza titolo in uscita prima di Avengers: Secret Wars, siamo pronti a scommettere che gli X-Men non appariranno nel corso della Saga del Multiverso...o per lo meno non i Nuovi X-Men dei Marvel Studios. Al contrario, diversi membri storici della saga Fox sono già apparsi nel MCU (come il Charles Xavier di Patrick Stewart in Doctor Strange nel Multiverso della Follia o Deadpool e Wolverine di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, che saranno protagonisti del nuovo film attualmente in lavorazione Deadpool 3) e secondo le indiscrezioni avranno un ruolo importante in Avengers: Secret Wars.

In questo senso, dunque, è possibile che molti attori della vecchia saga originale della Fox degli X-Men venga visto qua e là nel corso della Saga del Multiverso...sebbene per il film reboot vero e proprio probabilmente bisognerà attendere la Fase 7 del MCU e l'inizio di una nuova saga, magari una vera e propria Saga dei Mutanti.