Quando esce il film sullo scudetto del Napoli e dove vederlo? Tutto su Sarò con Te

Tra poco meno di un mese sarà trascorso un anno da un giorno indimenticabile per i tifosi del Napoli: il 4 maggio 2024 ricorrerà il primo anniversario dello storico terzo scudetto della compagine partenopea, e quale modo migliore di festeggiare la ricorrenza se non con un film che ripercorra quella gloriosa cavalcata?

Lo scudetto profetizzato da Paolo Sorrentino sarà infatti raccontato in Sarò con Te, il film-evento in uscita proprio il prossimo 4 maggio: si tratta di un documentario nel quale verranno ripercorsi i momenti salienti della scorsa stagione tramite il racconto dei suoi protagonisti (tra cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e gli allora allenatore e direttore sportivo Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, ma anche calciatori come Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia o il capitano Giovanni Di Lorenzo) e di alcuni ospiti d'eccezione come l'attore Salvatore Esposito, il rapper Geolier e tanti altri ancora.

Il film sarà distribuito in un numero limitato di sale in tutta Italia (per l'elenco completo vi rimandiamo al sito di Nexo Digital, che si occuperà della distribuzione del film): proprio a partire da oggi è inoltre aperta la prevendita dei biglietti. Poco meno di un mese, insomma, e i tifosi del Napoli potranno rivivere sul grande schermo quelle emozioni impossibili da dimenticare!

