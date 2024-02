Quando esce il film live-action sulle Hot Wheels? Ecco cosa sappiamo

Sono trascorsi ormai quattro anni dalla notizia di una pellicola live-action sulle Hot Wheels sviluppato da Warner Bros: l'avvio di una saga cinematografica dedicata alle iconiche macchinine ha fatto sorridere i fan che al momento si ritrovano con pochissime notizie tra le mani. Ma cosa sappiamo sull'uscita del film?

Gli ultimi aggiornamenti sul live-action hanno svelato i nomi degli sceneggiatori di Hot Wheels ma il cast come la data di uscita rimangono ancora un mistero. Al momento, infatti, la pellicola non ha ancora un calendario ben preciso tuttavia, il progetto non è stato abbandonato bensì si trova in fase di sviluppo pertanto abbiamo la certezza che il live-action di Hot Wheels arriverà al cinema. Quando, però, non è ancora certo: tuttavia possiamo ipotizzare che il film non esordisca prima del 2025.

La pellicola Hot Wheels è frutto della collaborazione tra Mattel Films, Warner Bros. Pictures e Bad Robot di JJ Abrams: dopo il successo di Barbie, Mattel va sempre più a fondo nella costruzione di un Mattel-Verse puntando sia su un marchio solido come quello delle iconiche macchinine, lanciate sul mercato nel lontano 1968 sia avvalendosi di un'icona del cinema di fantascienza quale JJ Abrams: proprio quest'ultimo ha promesso che il live-action sarà realistico e grintoso anche se trovare un'idea per lo sviluppo della pellicola pare non sia stato per niente facile.