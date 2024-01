Quando esce Ferrari in digitale? La data di acquisto e noleggio del film di Michael Mann

Quando esce Ferrari di Michael Mann in digitale? In queste ore dagli Stati Uniti è arrivata la data d'uscita dell'acclamato film con Adam Driver e Penelope Cruz sui principali store online per l'acquisto e il noleggio on demand.

Il portale When To Stream ha fornito un aggiornamento su quando il film Ferrari di Michael Mann sarà disponibile per l'acquisto online dopo il suo debutto nelle sale americane, avvenuto il 25 dicembre 2023, nel giorno di Natale. Secondo il sito, Ferrari esordirà nei negozi digitali PVOD martedì 23 gennaio, quando sarà disponibile per il noleggio e l'acquisto su piattaforme come Apple, Amazon, Google Play e le altre: questa data, ancora da confermare ufficialmente, segna una finestra temporale di appena 29 giorni tra l'uscita di Ferrari nelle sale nord-americane e il suo arrivo per l'acquisto e il noleggio online.

Inoltre, da segnalare anche che l'edizione bluray di Ferrari negli USA uscirà il 12 marzo, appena due giorni dopo la Notte degli Oscar 2024. Nelle prossime settimane vi terremo aggiornati sull'uscita in digitale, in streaming e in home-video di Ferrari anche in Italia, quindi rimanete sintonizzati sui canali di Everyeye.

Per altri contenuti vi riportiamo che i prossimi mesi saranno cruciali per i fan di Michael Mann, dato che il regista ha confermato di voler iniziare le riprese di Heat 2 nel 2024.