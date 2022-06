Quando esce Elvis di Buz Luhrmann? Ecco tutto quello che dovete sapere

Dopo il debutto al Festival di Cannes di Elvis, il biopic di Buz Luhrmann sul leggendario re del rock n roll Elvis Presley si prepara a debuttare nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da Warner Bros..

Il film rivisita in chiave cinematografica la storia di Elvis ed uscirà nei cinema di tutta Italia a partire da mercoledì 22 giugno: la trama propone la vita di Elvis (Austin Butler di C'era una volta a Hollywood) attraverso il prisma della complicata relazione con il suo enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (interpretato da Tom Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche createsi tra i due in un arco temporale di 20 anni, dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segnò la perdita dell'innocenza in America.

Al centro di questo viaggio, anche una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (interpretata da Olivia DeJonge). Nel cast anche la pluripremiata attrice teatrale Helen Thomson nei panni della madre di Elvis, Gladys, Richard Roxburgh in quelli del padre di Elvis, Vernon, Luke Bracey in quelli di Jerry Schilling, Natasha Bassett in quelli di Dixie Locke, Kelvin Harrison Jr. in quelli di B.B. King, la star di Stranger Things Dacre Montgomery nei panni del regista Steve Binder e Adam Dunn nei panni di Bill Black. I

l candidato all'Oscar Buz Luhrmann, autore de Il Grande Gatsby e del capolavoro del cinema post-moderno Moulin Rouge!, ha diretto il film da una sceneggiatura da lui scritta assieme a Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner, basata su una storia dello stesso Baz Luhrmann e Jeremy Doner.

Per altri contenuti, recuperate il trailer ufficiale di Elvis. L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato dal 22 giugno solo al cinema.