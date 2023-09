Quando esce Elemental su Disney+? Annunciata la data ufficiale

Mentre si vocifera di un possibile sequel di Elemental e uno spin-off per Disney+, la piattaforma di streaming on demand ha annunciato la data d'uscita ufficiale in streaming per il nuovo acclamato film d'animazione della Pixar.

Quando esce Elemental in streaming su Disney+? La Disney ha appena annunciato che Elemental arriverà su Disney+ il 13 settembre, quando il film diventerà disponibile per tutti gli iscritti al servizio senza ulteriori costi aggiuntivi oltre a quelli dell'abbonamento. Inoltre, ad accompagnare il lancio di Elemental ci sarà anche il documentario sul making-of Good Chemistry: The Making of Elemental, che sarà presentato in anteprima lo stesso giorno per coloro che desiderano scoprire come è nato il film e soprattutto come è stato realizzato.

Elemental, nuovo film targato Pixar Animation Studios, è arrivato nelle sale italiane il 21 giugno nelle sale italiane, dopo essere presentato in anteprima mondiale il 27 maggio come film di chiusura della 76esima edizione del Festival di Cannes. Diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream, con Pete Docter come produttore esecutivo, il film è partito male al box office globale ma nel corso di tutta l'estate si è reso protagonista di una clamorosa rimonta, una delle più sorprendenti degli ultimi anni, e da probabile flop è diventato nel corso dei mesi un grande successo per la Disney.

Ad oggi Elemental compare nella top10 dei migliori incassi del 2023 al nono posto, avendo superato negli scorsi giorni il totale globale di Ant-Man & The Wasp: Quantumania.