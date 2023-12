Quando esce Dune 2 in Italia? Scoprite la data d'uscita ufficiale (con una sorpresa)

Quando esce Dune: Parte 2? Il terzo trailer ufficiale di Dune: Parte 2 ha estasiato i fan della saga di Denis Villeneuve, ma quando finirà l'attesa prolungata all'infinito dai ritardi e dai rinvii causati dagli scioperi di Hollywood?

Ebbene, Warner Bros Italia ha una piccola sorpresa per gli spettatori del Bel Paese che non vedono l'ora di tornare sul pianeta Arrakis e nella galassia creata da Frank Herbert: come svelato dalla versione italiana dell'ultimo trailer ufficiale del film, infatti, in Italia Dune: Parte 2 uscirà il 28 febbraio 2024, con un giorno d'anticipo rispetto alla data prevista per gli Stati Uniti, ovvero l'1 marzo 2024. Certo la differenza è davvero minima, ma nelle prossime settimane leggere 'febbraio' invece che 'marzo' contribuirà a suscitare un simpatico effetto placebo per allietare l'attesa dei fan italiani.

Ricordiamo che Dune: Parte 2 avrà per protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya, e sarà impreziosito da un cast di prim'ordine che includerà, tra vecchi ritorni e nuovi arrivati, anche Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling e Javier Bardem.

Per altri contenuti, leggete che cosa ha detto in questi giorni Denis Villeneuve a proposito di Dune: Messia, che sarà il terzo capitolo della saga cinematografica di Dune incentrata sul Paul Atreides di Timothée Chalamet.