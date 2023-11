Quando esce su Disney+ Assassinio a Venezia? Vi sveliamo la data ufficiale

Quando esce su Disney+ Assassinio a Venezia? La piattaforma di streaming ci ha appena comunicato la data d'uscita ufficiale sul servizio per il nuovo film della saga diretta e interpretata dal premio Oscar Kenneth Branagh, che possiamo finalmente condividere con voi.

L'appuntamento con Assassinio a Venezia su Disney+ + fissato al 22 novembre prossimo, quando il leggendario detective Hercule Poirot creato dalla penna di Agatha Christie, tornerà sulla piattaforma di streaming on demand della Disney con l'avventura più inquietante della sua carriera.

Basato sul romanzo di Agatha Christie del 1969, “Poirot e la strage degli innocenti”, la pellicola è Certified-Fresh su Rotten Tomatoes ed è attualmente il film della saga maggiormente apprezzato dalla critica. Assassinio a Venezia è stato prodotto e diretto da Kenneth Branagh (Assassinio sull’Orient Express, Assassinio sul Nilo) che è anche il protagonista insieme a un cast come al solito ricchissimo che include Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh. Ricordiamo che gli abbonati a Disney+ potranno godersi il magistrale detective di Agatha Christie non solo in Assassinio a Venezia, ma anche in Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo, poiché l'intera trilogia di Poirot sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma.

Nel frattempo, ecco cosa si dice di un possibile quarto film di Hercule Poirot di Kenneth Branagh.