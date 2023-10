Quando esce La chimera? Lo svela il trailer del nuovo film di Alice Rohrwacher

01 Distribution ha svelato in anteprima il trailer ufficiale de La chimera, il nuovo film scritto e diretto da Alice Rohrwacher, è in selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma, sezione Best Of 2023.

La regista, candidata all'Oscar con Alfonso Cuarón per Le pupille, presenterà il film in anteprima italiana a Roma dopo il concorso a Cannes e la selezione nei Festival di Toronto, New York e Telluride, dove ha ricevuto il prestigioso Silver Medallion Award, premio assegnato ogni anno ad artisti che hanno dato un contributo decisivo al mondo del Cinema. Ambientato negli anni '80, nel mondo clandestino dei "tombaroli", La Chimera racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O'Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

La storia è quella di Arthur, che di ritorno in una piccola città sul mar Tirreno ritrova la sua sciagurata banda di tombaroli, ladri di corredi etruschi e di meraviglie archeologiche. Arthur ha un dono che mette al servizio della banda: sente il vuoto. Il vuoto della terra nella quale si trovano le vestigia di un mondo passato. Lo stesso vuoto che ha lasciato in lui il ricordo del suo amore perduto, Beniamina. In un viaggio avventuroso tra vivi e morti, tra boschi e città, tra feste e solitudini, si svolgono i destini intrecciati di questi personaggi, tutti alla ricerca della Chimera.

La chimera sarà al cinema dal 23 novembre, distribuito da 01 Distribution. Per altre novità dalla Festa del Cinema di Roma 2023, guardate il nuovo poster di Diabolik: Chi sei?.