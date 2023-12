Quando esce Il cacciatore 4K al cinema in Italia? Preparatevi ad un gennaio col botto

Quando esce Il cacciatore 4K al cinema in Italia? Ve ne avevamo parlato qualche tempo fa, per l'esattezza a settembre scorso, ma ora Lucky Red ha confermato le date d'uscita ufficiali della nuova edizione del capolavoro di Michael Cimino.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, Il cacciatore uscirà al cinema in Italia come evento nei giorni 22, 23 e 24 gennaio 2024, con Lucky Red che scrive: "'Uccidere o morire in montagna o nel Vietnam è esattamente la stessa cosa. Ma deve succedere lealmente…' A 45 anni dalla sua prima uscita, Il Cacciatore di Michael Cimino torna al cinema in versione restaurata in 4K! Appuntamento imperdibile il 22, 23 e 24 gennaio 2024: tre giorni per riscoprire uno dei film entrati nella storia o vedere per la prima volta sul grande schermo."

Considerato uno dei capolavori del cinema internazionale, Il cacciatore ricevette ben 9 candidature ai premi Oscar del 1979, vincendone 5 tra cui quello per il miglior film e per il miglior regista a Michael Cimino. Interpretato da Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage, con John Cazale (nel suo ruolo finale), Meryl Streep e George Dzundza in ruoli secondari, Il cacciatore è un film di guerra sui-generis nel quale la guerra non appare quasi mai e che si concentra maggiormente sull'aspetto psicologico dei suoi protagonisti e su quello 'spirituale' di come il conflitto in Vietnam abbia rovinato l'anima dell'America.

Dopo il successo planetario de Il cacciatore, Michael Cimino riuscì a produrre il capolavoro I cancelli del cielo, il cui flop all'uscita (rivalutato nei decenni successivi) sancì la fine della cosiddetta 'politica degli autori hollywoodiani', la chiusura dell'era della New Hollywood e il ritorno dello studio system.