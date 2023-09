Quando esce in blu-ray Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Quando uscirà in blu-ray Spider-Man: Across the Spider-Verse? Dopo aver fatto il punto sulla possibile data d'uscita per il sequel Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, preparatevi al ritorno della seconda avventura di Miles Morales grazie al mercato home-video.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà in home-video dal 14 settembre, distribuito da Eagle Pictures: l’acclamato sequel della saga del Marvel targato Sony Pictures e diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, che prosegue la storia di Miles Morales spingendolo ad incontrare ben 240 personaggi attraverso di sei universi paralleli differenti, sarà edito nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD con all’interno una card da collezione. Inoltre, saranno disponibili anche le edizioni speciali Steelbook 4K+Blu-ray e Steelbook Combo (DVD+Blu-ray), arricchite da 6 card esclusive.

Tra i contenuti speciali, le seguenti featurette:

Il commento dei registi

Gli easter-egg dedicati agli Spider-segreti

Scena eliminata

Interdimensional Destiny Across the Worlds: creare nuove il design di nuove dimensioni e nuovi Spider-Men

La musica del multiverso

La fuga dalla Spider-Society

Across the Comics-Verse

Lyric Videos

La creazione dello Spider-Movie definitivo

Crescere un eroe

Il vostro amichevole Spider-cast di quartiere

Dopo il trionfo del primo lungometraggio Spider-Man - Un nuovo universo, vincitore nel 2019 di molteplici premi, tra cui l'Oscar come miglior film d'animazione, il secondo capitolo del franchise è entrato nella storia come il film animato più costoso mai fatto: il film ritrova il supereroe Miles Morales, ormai teenager e studente al college, che dopo essersi riunito con Gwen Stacy viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-Eroi incaricati di proteggere tutti gli universi.

Se siete interessati, vi ricordiamo che Spider-Man: Across the Spider-Verse è già disponibile in digitale.