Quando esce Black Panther 2? Tutto ciò che sappiamo su Wakanda Forever

Black Panther 2 è uno dei film più chiacchierati di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: l'importanza del personaggio e la tragica morte di Chadwick Boseman hanno posto il sequel del film di Ryan Coogler in una posizione decisamente particolare, sia per quanto riguarda le attenzioni della stampa che quelle dei fan.

La domanda più importante riguarda ovviamente il ruolo del protagonista: la scomparsa di Chadwick Boseman ha lasciato un vuoto incolmabile e gli stessi attori di Black Panther si chiedono quale sarà la soluzione che sceglierà Marvel per sostituire T'Challa, che si tratti di un semplice re-casting o di qualcosa di molto più radicale (soluzione che appare ad oggi la più probabile).

Dopo tanta incertezza dovuta anche alla difficile situazione mondiale causata dalla pandemia, invece, abbiamo finalmente delle certezze per quanto riguarda la data d'uscita: Black Panther: Wakanda Forever dovrebbe infatti debuttare in sala nel corso del luglio 2022, andando a dire la sua in un calendario di uscite targate Marvel Cinematic Universe mai così fitto.

Ancora nulla è invece trapelato per quanto riguarda la trama del film: sappiamo bene, però, quanto Marvel ci tenga alla segretezza da questo punto di vista, per cui è bene non aspettarsi troppi dettagli prima dell'uscita. Per saperne di più, intanto, scopriamo insieme qual è il significato di Wakanda Forever.