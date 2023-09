Quando esce Biancaneve? Tutto sul criticato live-action con Rachel Zegler

Ormai non fa quasi più notizia: i live-action Disney sono sempre visti con occhio critico da parte del pubblico. Vuoi per la nostalgia verso i capolavori animati, vuoi per i dibattuti tentativi di reinterpretare le fiabe in chiave moderna, non stupirebbe se gli spettatori partissero prevenuti anche sulla nuova versione di Biancaneve interpretata da Rachel Zegler.

Questa precisa scelta di casting ha destato parecchie critiche sui social da parte dei fan che avrebbero apprezzato maggiormente la scelta di un'interprete dai canoni estetici più "fedeli" alla controparte animata.

Conosciamo ancora ben poco in merito al nuovo progetto che già promette di far discutere: infatti, quella della Zegler sarà una Biancaneve "socialista liberale" leader dei banditi, stravolgendone, e non poco, le caratteristiche essenziali. Il rischio di snaturare il personaggio è alto, ma quando avremo modo di guardare la nuova interpretazione della principessa?

L'uscita nelle sale è prevista negli Stati Uniti per il 22 marzo 2024; è probabile, però, uno slittamento dovuto anche alle polemiche sopracitate. In attesa che la bufera mediatica si plachi, potremo ancora gustarci il capolavoro originale del 1937, provando ad intuire ed indovinare quali aspetti verranno cambiati e quali mantenuti.

Nel cast, oltre a Rachel Zegler nei panni della protagonista, figura Gal Gadot nei panni di Grimilde, la Regina Cattiva. Non aspettiamoci, però, di vedere sullo schermo i celebri Sette Nani; per la prima volta, inoltre, Biancaneve non avrà il Principe Azzurro.

E voi? Siete pronti a questa rivoluzione?