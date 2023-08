Quando esce Barbie su Netflix? Ecco quando potrebbe arrivare in streaming il film prodotto e interpretato da Margot Robbie, campione d'incassi al botteghino globale.

Contrariamente a quelle del mercato digitale (cliccate sul link evidenziato per scoprire la data d'uscita di Barbie in vod) al momento non sappiamo esattamente quali saranno le date di uscita in streaming di Barbie, anche se possiamo provare ad indovinare più o meno una finestra di lancio basandoci sulle precedenti uscite targate Warner Bros. per la piattaforma di streaming on demand Max (il servizio noto precedentemente come HBO Max).

In base al modus operandi delle precedenti uscite, Barbie potrebbe debuttare in streaming a novembre: il film negli Stati Uniti e in tutti i mercati in cui il servizio attivo esordirà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand di Warner Media, Max, mentre in Italia non è ancora chiaro quale servizio finirà con l'ospitare il film di Greta Gerwig: Netflix non è da escludere, ma per quanto riguarda i prodotti Warner Bros. destinati a Max non c'è ancora grande chiarezza, considerato che in passato Tokyo Vice è finita su Paramount+, Peacemaker su TimVision e film esclusivi come Kimi, No sudden move e Justice League di Zack Snyder hanno esordito su Sky/NOW.

Naturalmente vi terremo aggiornati, quindi continuate a seguirci. Per altri contenuti, scoprite qual è l'unico paese al mondo in cui Barbie ha fatto flop al box office.