Quando esce Avatar 3 di James Cameron al cinema e quale sarà il sottotitolo?

James Cameron ha conquistato critica e pubblico con il franchise Avatar. Dopo l'incredibile successo del primo capitolo, uscito nel 2009, il regista di Titanic è tornato a fine 2022 con Avatar - La via dell'acqua e i fan non vedono l'ora di poter tornare nel mondo di Pandora per il terzo film: quando uscirà al cinema?

Avatar 3, in base a quanto dichiarato da James Cameron, è atteso nelle sale cinematografiche nel periodo natalizio del 2025, nello specifico il 19 dicembre.

Inizialmente previsto nel 2024, Avatar 3 è slittato al 2025 a causa della rivoluzione al calendario Disney operata dalla major nei mesi scorsi.



Ma quale sarà il sottotitolo? Ad inizio dicembre era circolata la notizia che Avatar 3 si sarebbe intitolato The Seed Bearer, un titolo che in realtà si è rivelato inesatto. Il produttore Jon Landau ha smentito il titolo di Avatar 3, e quindi per quello definitivo e ufficiale bisognerà attendere ancora un po'.

In Avatar - La via dell'acqua sono tornati nel cast Sam Worthington nel ruolo di Jake Sully, Zoe Saldana nei panni di Neytiri, Sigourney Weaver nel ruolo della dottoressa Augustine, Stephen Lang e Giovanni Ribisi, con le new entry Kate Winslet, Cliff Curtis e Jemaine Clement.



Non perdetevi sul nostro sito la recensione di Avatar - La via dell'acqua, diretto da James Cameron, in attesa del sequel che proseguirà la trama nel mondo di Pandora.