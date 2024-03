Quando esce Alien: Romulus in Italia? Data, cast, trama e anticipazioni

Quando esce Alien: Romulus in Italia? Come promesso in queste ore il regista Fede Alvarez ha svelato il primo trailer di Alien: Romulus, vediamo insieme tutto ciò che bisogna sapere sul nuovo capitolo dell'acclamata saga cinematografica creata da Ridley Scott.

Il primo filmato promozionale del film, targato 20th Century Studios e firmato dal produttore Ridley Scott e dal regista/sceneggiatore Fede Alvarez, arriverà nelle sale italiane a partire dal 14 agosto prossimo, distribuito da The Walt Disney Company Italia: si tratta di un'uscita che avrà due giorni d'anticipo rispetto a quella nord-americana, dato che negli USA il film arriverà al cinema a partire dal 16 agosto.

Questo nuovo horror-thriller promette di riportare alle origini il franchise di Alien: la trama segue un gruppo di colonizzatori dello spazio che, rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, si troverà faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell'universo. Il film è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.

Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L'uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O'Bannon e Ronald Shusett. Il film è prodotto da Ridley Scott (Napoleon), che ha diretto l'originale Alien e ha prodotto e diretto i nuovi film della saga, Prometheus e Alien: Covenant, Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien).

Per altri contenuti correte a recuperare il trailer ufficiale di Alien: Romulus.

Su Lady Oscar Parte 1- (3 Bd) è uno dei più venduti di oggi.