Quando esce A quiet place 2? Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film della saga!

Dopo aver rivisto insieme il finale di A quiet place, l'horror del 2018 scritto, diretto e interpretato da John Krasinski, è tempo di prepararsi al debutto di A quiet place 2, il primo sequel del franchise della Paramount.

A quiet place 2 uscirà nei cinema italiani dal 24 giugno: tecnicamente midquel del primo film, dato che racconterà anche fatti precedenti alla storia vista al cinema nel 2018, sarà interpretato da Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, che riprenderanno i ruoli della famiglia Abbot conosciuta nel primo film, e includerà anche importanti new-entry come Cillian Murphy e Djimon Hounsou. John Krasinski, che per questo secondo episodio ha lavorato principalmente dietro la macchina da presa come regista e sceneggiatore, avrà anche un ruolo di attore nelle scene 'prequel' ambientate durante i primi giorni dell'invasione aliena.

La Paramount ha già annunciato un terzo capitolo della saga di A quiet place, che però sarà uno spin-off diretto dal regista Jeff Nichols: in attesa di ulteriori informazioni, però, bisognerà prima sopravvivere a A quiet place 2, nel quale, in seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbott sarà costretta ad affrontare gli orrori del mondo esterno continuando la dura e silenziosa lotta per la sopravvivenza: costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

