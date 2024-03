Quando sarà disponibile Tutti Tranne Te su Netflix? Ecco la data d'uscita!

Propio il regista Will Duck ha tirato in ballo il paragone con la colonna portante della letteratura inglese: se avete trovato Tutti Tranne Te cringe, sarebbe colpa di Shakespeare , a detta dell'autore, oltre che di Tutti Tranne Te, di Easy A. Anche voi date la "colpa" al Grande Bardo? Diteci la vostra nei commenti.

Tutti Tranne Te, infatti, debutterà in streaming il 23 aprile su Netflix : il colosso dell'intrattenimento si è, infatti, aggiudicato i diritti per la distribuzione del lungometraggio di Sony e Columbia Pictures tratto dalla commedia teatrale Molto rumore per nulla di William Shakespeare.

Dopo il clamoroso successo al botteghino, il sequel di Tutti Tranne Te è quasi assicurato, per Sydney Sweeney , energica protagonista della pellicola in grado di donare nuova linfa vitale al genere delle rom-com al cinema.

