Quando ci saranno i David di Donatello 2024? Tutte le date e i possibili film candidati

Dopo gli Oscar 2024, molto presto anche la nostra industria cinematografica tirerà la somme sulla scorsa annata assegnando i David di Donatello 2024, nuova edizione del famoso premio del cinema italiano.

Le nomination ufficiali per la 69esima edizione dei Premi David di Donatello saranno annunciate mercoledì 3 aprile alle ore 12.00, con l'annuncio delle cinquine di candidati in tutte le categorie che potrà essere seguito in diretta streaming sulla Rai e sulla pagina Facebook ufficiale dei Premi David di Donatello.

Durante l'evento interverranno Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time, Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, Chiara Sbarigia, Presidente Cinecittà, Nicola Maccanico, Amministratore Delegato Cinecittà e Giovanni Anversa, Vice Direttore Intrattenimento Prime Time. Io capitano di Matteo Garrone dovrebbe essere il favorito per fare incetta di nomination, oltre ovviamente a C'è ancora domani, Adagio, Comandante e La chimera, oltre al bellissimo L'ultima notte di Amore. Ricordiamo infine che, da regolamento, Paola Cortellesi non potrà essere nominata ai David di Donatello 2024 come miglior regista.

La cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2024, invece, andrà in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Rai 1, con la conduzione affidata nuovamente a Carlo Conti, al cui fianco dovrebbe esserci Alessia Marcuzzi.

