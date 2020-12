Quando è il compleanno di Johnny Depp? Tutto sulla vita privata della star

Visto il suo recente allontanamento dalla saga di Animali Fantastici e la sempre più probabile esclusione dal futuro del franchise di Pirati dei Caraibi, al momento non è ancora chiaro quando potremo rivedere Johnny Depp sul grande schermo.

In attesa di novità sui prossimi progetti dell'attore, apparso l'anno scorso al fianco di Mark Rylance in Waiting for the Barbarians, addentriamoci nella vita privata della star per scoprire il giorno del suo compleanno.

Depp è nato il 9 giugno 1963 a Owensboro, una piccola città del Kentucky, dove ha trascorso l'infanzia prima di trasferirsi nella città costiera di Miramar, in Florida, per via del lavoro del padre. La scorsa estate l'attore ha infatti compiuto 57 anni, che ha celebrato condividendo una riflessione sull'umanità e sulla situazione attuale a partire da uno dei brani più celebri di Bob Dylan, "The Times They Are A-Changin'".

"Due mesi prima che il mondo fosse sottoposto alla sconvolgente diretta dello spietato omicidio di JFK alla luce del giorno, Bob Dylan si sedette a scrivere una canzone. Aveva già ottenuto un successo stratosferico, ma era rimasto sé stesso evitando ogni sorta di truffatori, sanguisughe, ingiustizie e intrusioni nella sua vita. Le sue intenzioni sono rimaste pure. Così ha scritto la regina delle canzoni di protesta, la più significativa, poetica, sbalorditiva e incredibilmente profetica che il mondo conoscerà mai: The Times They Are A-Changin'" aveva scritto Depp su Instagram. "Parla del Covid-19, parla decisamente delle immagini della morte di George Floyd, impresse per sempre nei nostri cervelli, parla del momento in cui eravamo nel 1963, di tutto quello che è successo prima, che è successo da allora e che succederà in futuro."

Nel frattempo, Mads Mikkelsen ha elogiato la performance di Johnny Depp in Animali Fantastici.