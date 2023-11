Quando e come rivedremo Kamala e Monica nell'MCU dopo The Marvels?

Con The Marvels abbiamo assistito a una svolta importantissima (probabilmente più di quanto potessimo immaginare) per Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan: se il ruolo della prima nel franchise sembra essere chiaro ormai da tempo, però, è interessante cercare di capire a questo punto cosa ne sarà delle ultime due.

Partiamo dalla nostra Ms. Marvel: la giovanissima Kamala è ora decisamente più consapevole dei suoi poteri, e sembra chiaro che l'intenzione degli Studios sia quella di sfruttare il personaggio di Iman Vellani per introdurre gli Young Avengers (magari tramite un incontro tra Kamala Khan, Cassie Lang e l'Eli Bradley visto in The Falcon and the Winter Soldier).

Più delicata è la situazione di Monica Rambeau: la novella Photon avrà probabilmente parecchio a che fare con la guerra del Multiverso visti gli ultimi sviluppi dei suoi poteri, e dopo il clamoroso finale di The Marvels è tutt'altro che da escludere che la nostra possa fare da tramite per l'arrivo nell'MCU di Deadpool o, magari, dei Fantastici 4, e chissà che non si possa rivederla proprio nei film dedicati a questi ultimi!

E voi, cosa vi aspettate dal futuro di Ms. Marvel e Monica Rambeau? Avete ipotesi diverse da avanzare? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate le nostre previsioni sul futuro del Marvel Cinematic Universe dopo The Marvels.