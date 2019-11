Quando chiuderà con i film di supereroi? La risposta di Kevin Feige

Il 2019 è stato un anno trionfale per i Marvel Studios, e anche il futuro si preannuncia roseo. Kevin Feige ha affrontato con The Hollywood Reporter una serie di argomenti connessi, tra cui il momento in cui dovrà smettere di realizzare film basati sui supereroi. Momento che, in ogni caso, è ancora lontano.

Dopo aver finalmente risposto alle critiche di Scorsese, e averlo fatto con pacatezza e senza riattizzare la polemica, Feige ha parlato anche del futuro dei cinecomic. Arriverà sicuramente il momento in cui il mercato sarà saturo e la domanda in calo, ma non tanto presto.

"Certo, l'ho immaginato" ha dichiarato il capo dei Marvel Studios. "L'ho immaginato dal giorno in cui ho iniziato. Mi chiedo ogni tanto se voglio continuare o voglio lasciare. La verità è che ho sempre detto che andrò via quando mi sarò annoiato. Ma in questo momento stiamo facendo così tante cose, in tanti modi diversi, con così tanto supporto" ha continuato. "Sono appena uscito dal set di WandaVision, che è completamente diverso da tutto ciò che abbiamo mai fatto."

In questo contesto anche l'arrivo di Disney+ dà nuovo entusiasmo e nuovo respiro ai progetti di Kevin Feige. Per il momento, quindi, non sono in programma né cambi di rotta né pensionamenti.

Se ci fosse bisogno di una ulteriore conferma dell'ottimo momento di forma dei Marvel Sudios, Avengers: Endgame è stato eletto film dell'anno ai People's Choice Awards.