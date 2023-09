Quando Charlie Sheen quasi cacciò Brad Pitt dal set: cosa fece l'attore?

Tra i tanti volti che Hollywood ha fatto conoscere al pubblico di tutto il mondo, sicuramente uno dei più controversi è quello di Charlie Sheen. D'altro canto abbiamo Brad Pitt, una vera e propria icona del cinema contemporaneo, ma un tempo non era così.

Sembra infatti che molto prima che quest'ultimo fosse una figura nota all'interno dell'industria Hollywoodiana, abbia dovuto imparare a farsi le ossa, affrontando numerose sfide che lo hanno messo a dura prova.

Una di queste difficili esperienze le ha vissute proprio sul set di un film di Charlie Sheen, in cui per poco non veniva cacciato con violenza.

Il ruolo che gli stava permettendo di lavorare al fianco di una vera e propria icona infatti, era per lo più una comparsa che aveva un tempo molto limitato su schermo, questo a Pitt non andava bene.

Durante un'intervista con BBC News, la stessa star di Troy ha ricordato l'accaduto: "Ero così entusiasta di essere lì. Ho fatto del lavoro extra per circa un anno e mezzo. Poi è arrivato questo film con Charlie Sheen in cui io facevo da comparsa. Dovevano girare la scena di una cena e mi avevano scelto, ero un cameriere".

L'attore ha continuato, rivelando un trucco che ha utilizzato per ottenere del minutaggio extra.

"Avrei dovuto versare dello champagne ed ho pensato 'Proviamo!'. Ho versato il bicchiere a Charlie mentre recitava una conversazione. L'ho versato anche ad una giovane donna e poi le ho chiesto 'Vuole qualcos'altro?'. Allora ho sentito gridare 'Taglia! Taglia!. Mi si avvicina Charlie e mi dice: 'Se lo fai di nuovo, sei fuori!'".

