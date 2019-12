Quando Bruce Dern ha raccontato la storia di Manson ai nipoti durante il Ringraziamento

Ospite ad una recente puntata del Jimmy Kimmel Live, Laura Dern ha raccontato di come ha passato il suo ultimo Giorno del Ringraziamento in famiglia: tra una preghiera e un piatto di succulento tacchino, il padre Bruce Dern ne ha approfittato per raccontare ai suoi nipoti la storia di... Charles Manson.

"Siamo seduti. Mia mamma inizia una preghiera di ringraziamento e parla di cosa dobbiamo essere grati e cosa dobbiamo augurarci per il pianeta, con tutta la nostra famiglia" ha raccontato l'attrice. "Quando finisce, mio padre dice 'Non so cosa condividere'. Ellery, mi figlio, allora gli dice 'Beh, nonno Bruce, cosa stai facendo? Raccontaci qualcosa della tua esperienza'. A quel punto lui risponde 'È interessante che tu l'abbia tirato fuori. Ho appena fatto un film con Quentin Tarantino. La conoscete la storia degli omicidi di Manson?' E così inizia a raccontare l'INTERA storia di Manson ai miei bambini durante il giorno del ringraziamento."

Entusiasta dell'aneddoto, Kimmel ha commentato: "Sembra molto meglio di sentire per cosa sono grate le persone". E come dargli torto?

Manson, che curiosamente quest'anno è stato interpretato da Damon Herriman sia in C'era una volta a Hollywood che in Mindhunter, ha avuto un ruolo di contorno nel montaggio finale del film di Tarantino, ma probabilmente avrà più spazio nella vociferata versione estesa di C'era una volta a Hollywood.