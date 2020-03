Quando Ben Affleck voleva abbandonare Pearl Harbor

Nel 2001, Ben Affleck, Josh Hartnett e Kate Beckinsale portavano sul grande schermo il Pearl Harbor di Michael Bay, un film accolto tiepidamente dalla critica, ma che riuscì comunque a portare a casa quasi 450 milioni di dollari di incassi. Affleck, però, non ha ricordi molto piacevoli legati alla pellicola.

Durante un'intervista con GQ, l'attore ha infatti rivelato di aver addirittura voluto abbandonare il progetto, a un certo punto, a causa della traumatica esperienza che fu la preparazione alle riprese.

"La preparazione per quel film è stata decisamente una delle più intense, interessanti e forti esperienze di sempre" esordisce Affleck "Ho preso lezioni di volo, quindi ho praticamente imparato a volare, e quello è stato davvero interessante e divertente [...] Fino a quel momento avevo avuto paura di volare, ma PH mi ha aiutato a superarla, ho capito un po' le dinamiche, come funzionava".

E fin qui, tutto bene. Ma poi... "Non so come abbiano ottenuto il permesso, ma ci hanno messo in un vero e proprio campo militare dell'esercito degli Stati Uniti. [...] Così abbiamo seguito questa routine di allenamento pre-ranger, ed è stato orribile. È stata un'esperienza incredibilmente dolorosa, agonizzante, e avvilente. E avrei sicuramente abbandonato tutto già dal primo giorno se non fosse che sarei morto prima d'imbarazzo se si fosse saputo che avevo lasciato l'allenamento" ammette.

E continua: "Ci urlavano contro, ci chiamavano solo con i nomi dei personaggi, i tipi facevano davvero paura. Era estenuante a livello fisico. Al giorno d'oggi, rimane la cosa più difficile che abbia mai fatto"

Ma bisogna guardare al lato positivo: "Però era davvero una soddisfazione arrivare a fine giornata, ed essere chiamati di nuovo col nostro nome, come se fossimo essere umani, e dormire in un bel letto comodo... Ho imparato ad apprezzare di più queste cose".

Recentemente, Affleck non si è risparmiato nel raccontare verità relative anche ai suoi periodi più difficili, come i suoi problemi di alcolismo e la successiva riabilitazione necessaria per poter tornare in carreggiata.



A breve ritroveremo Ben Affleck in The Way Back, mentre sono in corso le riprese di Last Duel in cui recita con Matt Damon e Adam Driver.