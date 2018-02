Quando arriverà il primo full trailer ufficiale di Aquaman?

Quando arriverà il primo full trailer di? E' quello che si chiedono i fan in questi giorni. Ovviamente stiamo parlando di un film che arriverà a dicembre, ma i fan non vedono l'ora di vedere le prime immagini del nuovo cinecomic targatocon protagonista Jason Momoa.

Ed ora il sito Revenge of The Fans afferma (ma non è confermato, dunque prendete queste informazioni con le pinze!) che il primo trailer di Aquaman verrà proiettato durante il WonderCon, che si terrà dal 23 al 25 marzo. Secondo le informazioni del sito, il trailer verrà proiettato in esclusiva per il pubblico presente durante la convention ma non è chiaro se arriverà online immediatamente o dopo un po'.

In un'altra intervista, l'attore aveva stuzzicato i fan con l'interpretazione e rappresentazione del personaggio in questo film di James Wan: "Lui è veramente questo outsider che viveva ai margini della società. E' stato cresciuto con suo padre, probabilmente era il guardiano del faro e lui è probabile che abbia lavorato in una piattaforma petrolifera. Lui deve diventare un Re. Deve unire questi due mondi. Vedrete questo mondo sott'acqua e il mondo terreno e quel che fa all'oceano. C'è questa guerra tra di loro e sono l'unico legame che hanno. Deve farlo ma non vorrebbe. L'unica cosa che potrebbe salvare Atlantide è combattere mio fratello. C'è questa grossa battaglia, questa epica lotta. Ed è anche un road movie, perché viaggiamo attraverso questi mondi."

Aquaman arriva a dicembre.