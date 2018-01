Quando arriverà l'atteso primo trailer di Deadpool 2?

Quando arriverà il primo atteso trailer ufficiale di Deadpool 2 ? Dopo un divertente primo sneak peek di mesi fa, il marketing relativo al cinefumetto dellaè rimasto praticamente fermo.

Adesso, stando al sito Collider, abbiamo una potenziale data. A quanto pare, il primo trailer di Deadpool 2 sarà allegato in USA alle copie cinematografiche di Black Panther, in uscita il 16 febbraio. Online dovrebbe arrivare due giorni prima, il 14 febbraio (per San Valentino), anniversario dell'uscita del primo film (che arrivò nei cinema il 14 febbraio 2016). Collider conferma, inoltre che nel primo trailer vedremo sicuramente Josh Brolin nei panni di Cable in azione. Insomma, dita incrociate.

Questa la spassosa sinossi diffusa dalla Fox: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo".

Deadpool 2 uscirà a maggio.