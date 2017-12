Wolfsbane nel nuovo promo di New Mutants, quando apparirà il personaggio di Warlock?

Josh Boone (Colpa delle Stelle) ha diretto e co-scritto New Mutants , in arrivo ad aprile nei cinema di tutto il mondo.

"Siamo andati alla Fox presentandogli il piano per una trilogia cinematografica, basata sulla lunga run di Bill Sienkiewicz e incorporando un po' di roba degli ultimi fumetti degli anni '80" ha ribadito Boone durante il Comic-Con "Saranno tutti film horror, ma ognuno un horror di genere differente dall'altro. Questo che arriverà ad aprile sarà più sul soprannaturale. Il prossimo sarà completamente differente. Il nostro obiettivo è quello di esaminare il genere horror attraverso i cinefumetti e rendere ogni capitolo una pellicola dell'orrore differente l'una dall'altra. Prendendo ispirazione dai grossi eventi che abbiamo amato nei fumetti originali".

Grande assente della pellicola sarà Warlock , uno dei personaggi più amati della saga a fumetti. Il regista Josh Boone ha, cosi, confermato che nel film sui New Mutants ha deciso di includere soltanto i personaggi che più ha apprezzato sin dall'inizio - dunque Magik, Mirage, Wolfsbane, Sunspot e Cannonball -, confermando che Warlock dovremmo vederlo in un sequel.

Come ormai saprete, anche il film dedicato ai New Mutants è stato mostrato alin Brasile, dove sono state proiettate alcune sequenze inedite dalla pellicola prodotta dalla

You’re definitely gonna need a higher power. #NewMutants pic.twitter.com/QcOKj2SGWb

