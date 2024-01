Quando ci sarà l'annuncio dei Fantastici 4? Riprese, cast, data d'uscita

Quando ci sarà l'annuncio dei Fantastici 4? In questo articolo mettiamo insieme tutto quello che sappiamo sull'atteso film dei Marvel Studios, dai rumor sul cast all'inizio delle riprese fino alla data d'uscita fissata dalla Disney.

Anzitutto, va specificato che al momento non ci sono indicazioni su quando i Marvel Studios sveleranno il cast di Fantastici 4: qualche tempo il regista Matt Shakman aveva confermato che i nomi degli attori scelti sarebbero stati rivelati alla stampa e ai fan 'qualche tempo dopo la fine degli scioperi', con gennaio 2024 che potrebbe essere il mese giusto per l'annuncio, almeno secondo alle ultime voci di corridoio.

Tuttavia sappiamo che le riprese del film dovrebbero iniziare in primavera, almeno stando ai piani attuali, che però dovranno essere categoricamente rispettati se la Disney vorrà rispettare la data d'uscita prevista: al momento della stesura di questo articolo, infatti, Fantastici 4 è atteso per il 2 maggio 2025, una data d'uscita ufficiale comunicata dalla Disney dopo i recenti aggiustamenti apportati al calendario dell'azienda per la line-up 2024/2031.

Per quanto riguarda il cast di Fantastici 4 non ci sono grosse novità e i nomi al centro dei rumor sono sempre gli stessi (cliccate sul link evidenziato che trovate in questo paragrafo per saperne di più) mentre in queste ore il noto scooper Alex Perez di The Cosmic Circus ha anticipato che i Fantastici 4 non appariranno in Avengers 5 come invece accadde con i Guardiani della Galassia in Avengers: Infinity War, e probabilmente dopo il loro film stand-alone (considerato uno dei più importanti per la Saga del Multiverso, se non il più importante) saranno rivisti in Avengers: Secret Wars.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sui canali di Everyeye.