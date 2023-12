Quando sarà annunciato il cast di Fantastici 4? Novità dal dietro le quinte

Dopo aver diffuso gli ultimi aggiornamenti su Spider-Man 4 e Avengers 5, il noto insider Daniel Richtman ha rivelato sui suoi canali ufficiali grosse novità relative al cast di Fantastici 4.

Secondo lo scooper, infatti, la Marvel non affretterà l'annuncio del cast di Fantastici 4, come invece ipotizzato nei giorni scorsi, e aspetterà qualche altra settimana per diffondere i nomi che interpreteranno i protagonisti dell'attesissimo film: per Richtman lo studio non vuole che una notizia così grande e importante possa 'perdersi nella confusione generale delle feste', un momento in cui i siti di informazione rallentano il ritmo e molti fan rischiano di non essere online. Allo stesso tempo, lo scooper ha lasciato intendere con un post che 'gennaio sarà un mese di grandi novità...', senza rivelare dettagli più specificatamente legati a Fantastici 4, la cui produzione dovrebbe iniziare non più a gennaio ma la prossima primavera, altro motivo per il quale la Marvel non avrebbe fretta di fare l'annuncio.

Su questo fronte, come potete vedere nel post in basso, lo scooper Charles Murphy ha dichiarato: "Il fatto che Fantastici 4 sarà girato in primavera e non a gennaio non è un rinvio: il film sta procedendo perfettamente in orario. Non verrà rinviato solo perché i lavori non inizieranno il mese prossimo, non c'è bisogno di perdere la calma".

Fantastici 4 uscirà a maggio 2025. Per altri contenuti scoprite quale sarà il cast di Fantastici 4...almeno secondo i rumor più insistenti e accreditati.