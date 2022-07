Quando è ambientato Thor: Love & Thunder? Taika Waititi ha sbagliato, facciamo chiarezza

Mentre gli analisti aspettano di scoprire quanto incasserà Thor Love & Thunder nel suo week-end di debutto, i fan del Marvel Cinematic Universe si stanno domandando quando è ambientato Thor 4 rispetto ad Avengers: Endgame e alla timeline della saga.

Infatti alcune recenti dichiarazioni di Taika Waititi rischiano di confondere le idee di fan, ma con un po' di logica e tanti indizi si potrebbe archiviarle come erronee e ignorarle totalmente: il regista neozelandese, senza dare troppo peso alla sua versione, ha spiegato che dagli eventi di Avengers: Endgame a quelli di Thor: Love & Thunder sono trascorsi quattro anni, e dato che gli eventi di Avengers: Infinity War si sono svolti nella primavera del 2018 e quelli di Endgame cinque anni dopo, quindi nella primavera del 2023, la dichiarazione di Waititi collocherebbe Love and Thunder nel 2027.

Tuttavia, come dicevamo, lo stesso Taika Waititi potrebbe aver fatto confusione: in un momento chiave di Thor: Love and Thunder - non è uno spoiler, è stato mostrato anche nei trailer ufficiali - Jane (Natalie Portman) e Thor si incontrano per la prima volta dopo tanto tempo, ma mentre lei minimizza la mancanza provata nei suoi confronti dicendo sono passati "tre, quattro anni" dall'ultima volta che si sono visti, Thor, senza vergogna, le presenta il conto esatto: "Otto anni, sette mesi e sei giorni".

Sulla base delle parole del Dio del Tuono, evidentemente precise al secondo, possiamo dedurre che Thor: Love & Thunder è ambientato tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026: questo perché sappiamo che Thor e Jane si sono lasciati prima degli eventi di Thor: Ragnarok, ambientato all'incirca intorno alla data di uscita del film, ovvero novembre 2017; aggiungendo a questa data gli otto anni trascorsi citati da Thor, arriviamo al 2025, che diventa 2026 tenendo conto anche dei sette mesi aggiuntivi, ovvero circa due/tre anni dopo Avengers: Endgame.

Per tenere conto del 'calendario' della Fase 4 dell'MCU, vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home e Hawkeye sono entrambi ambientati alla fine del 2024 (ricordate l'ambientazione natalizia), mentre Moon Knight e Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono ambientati nel 2025. Vi ricordiamo che Thor Love & Thunder vi aspetta al cinema in Italia da oggi mercoledì 6 luglio.