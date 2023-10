Quando è ambientato Saw 10? Spiegazione della timeline della saga

Saw è uno dei franchise più longevi degli ultimi anni e stare al passo con la timeline degli eventi non è semplice. A fare un po' di chiarezza in attesa dell'uscita del decimo capitolo per il grande schermo, ci ha pensato il produttore Oren Koules, spiegando che Saw X non è altro che un sequel diretto del primo film.

La saga ha già un sequel diretto, Saw II, uscito nel 2005, nel quale tutto ruota ad Amanda che lavora con John Kramer ma non ci sono molte scene con i due personaggi insieme sino agli ultimi film del franchise. Ecco perché Saw X risolverà proprio questo problema, inserendo John e Amanda come personaggi chiave nella nuova narrazione. Addirittura, Tobin Bell ha corretto lo script di Saw X per essere maggiormente fedele al proprio personaggio.



"Nella nostra mente, questo film è davvero Saw II" ha dichiarato Koules, chiarendo l'idea che la produzione si è fatta del decimo Saw, che in realtà racconterà eventi immediatamente successivi al primo film di successo del franchise.



Sarà interessante vedere un film ambientato in un presente, senza l'utilizzo dell'escamotage dei flashback per includere John Kramer (Tobin Bell), che sarà al centro della trama del nuovo Saw, e Amanda (Shawnee Smith).



Kevin Greutert dirige Saw X, che racconta la storia di John Kramer diretto in Messico per tentare una cura sperimentale che possa sconfiggere il cancro del quale soffre. Quando John scopre che si tratta di una truffa,