Quando è ambientato precisamente Furiosa, lo spin-off di Mad Max: Fury Road?

George Miller prosegue nel percorso intrapreso nel franchise di Mad Max e il prossimo capitolo è Furiosa, che funge da prequel di Mad Max: Fury Road. Ma in che punto della narrazione della saga è precisamente ambientata il film con protagonista Anya Taylor-Joy? A raccontarlo è lo stesso regista, che cerca di fare chiarezza.

"Il film si svolge nel corso di 16-18 anni. Abbiamo scritto i retroscena di tutti, per Furiosa, per tutti quegli anni e anche per Mad Max nell'anno precedente. Quando Fury Road ha ottenuto abbastanza slancio, abbiamo pensato 'Oh, dobbiamo fare Furiosa'. Ed eccoci qui, l'abbiamo appena finito settimana scorsa" ha spiegato Miller al CinemaCon. Scoprite le prime reazioni a Furiosa direttamente dall'evento.



Se Furiosa riuscirà a replicare il successo di Fury Road, Warner Bros. avrà un altro successo tra le mani. Il film con Charlize Theron incassò poco meno di 380 milioni di dollari, con sei Oscar conquistati. Anya Taylor-Joy eredita il personaggio di Theron:"Questa è la storia dell'impegno di una donna con una implacabile speranza. Penso che questo film, più di qualsiasi altro film fatto, da fan di Mad Max, mi avrebbe potuto far sentire come se fossi fuori dal mio corpo e dire 'Sta accadendo!'".



George Miller ha diretto e co-scritto Furiosa, che funge da prequel di Fury Road e nel cast del film ci sono anche Lachy Hulme, Tom Burke, Nathan Jones, John Howard, Angus Sampson, Daniel Webber e Charlie Fraser.

Recuperate su Everyeye la recensione di Mad Max Fury Road, l'ultimo capitolo della saga di George Miller.

Su Il Castello Errante Di Howl (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti di oggi.