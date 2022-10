Quando è ambientato Licantropus nella timeline MCU? Abbiamo una soluzione affascinante

Licantropus è il primo Speciale MCU ad essere distribuito in esclusiva da Disney Plus, e come tale presenta alcune peculiarità mai viste finora nella saga: una tra queste è la sua confusa ambientazione temporale all'interno della timeline Marvel.

In tal senso non aiutato affatto le rispettive prese di posizione del servizio di streaming on demand Disney Plus e del protagonista Gael Garcia Bernal: la piattaforma, infatti, in queste ore ha semplicemente 'piazzato' Licantropus in ordine cronologico di uscita, e quindi dopo gli eventi di tutti i capitoli pubblicati fino ad oggi, She-Hulk e Thor: Love & Thunder compresi, mentre l'attore messicano ha affermato che Jack Russell è in giro da secoli nel MCU: "Tra i tanti aspetti che mi affascinano di un personaggio come questo, c'è sicuramente la longevità del licantropo: chi lo sa da quanto tempo Jack cammina in questo mondo, forse è stato vivo negli ultimi 200, 300 o 400 anni. Mi affascina scoprire come potrebbe reagire al mondo moderno. Sarà divertente esplorare questo aspetto".

La cosa affascinante è che, fatta eccezione per un easter egg relativo a Gorr il macellatore di dei, all'interno di Licantropus non ci sono grossi elementi che possano aiutare a collocare precisamente la storia verso uno specifico anno del MCU: nella scena finale, l'unica a colori, vicino a Jack Russell si può intravedere un grammofono, uno strumento inventato nel 1887, dunque possiamo almeno immaginare che la storia è ambientata dopo quella data.

Che il richiamo ai film dei mostri della Universal degli anni '30 rappresenti la vera ambientazione di Licantropus? Ci pare una soluzione affascinante che in qualche modo può anche aggiungere un ulteriore stato di profondità all'approccio alla messa in scena di Michael Giacchino: lo Speciale di Halloween ha il look di un film anni '30 perché è ambientato negli anni '30. Ovviamente questa lettura è aperta alle interpretazioni, considerato che, sebbene Licantropus sia ufficialmente ambientato nel MCU, non contiene riferimenti al resto del franchise e include solamente personaggi originali che non entrano in alcun modo in contrasto con le informazioni già conosciute dai fan.

